A un secolo da quelle “leggi fascistissime” che segnarono la fine delle libertà democratiche e trasformarono lo Stato italiano in uno Stato totalitario, la “rivoluzione fascista” in una dittatura, la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli promuove una Tavola rotonda dal titolo: “Processo al Fascismo: la parola agli storici”.





Un’occasione di confronto e dibattito per analizzare e giudicare, con il rigore del metodo storiografico, il periodo più complesso e controverso del Novecento italiano; ma anche la volontà di avviare una seria riflessione che sgomberi il campo della politica da anacronistiche strumentalizzazioni e contrapposizioni ideologiche, odi e nostalgie, restituendo agli storici, insieme al dovere della memoria, anche quello di un giudizio critico sul ventennio “sine ira ac studio”, con obbiettività e distacco, al riparo da interpretazioni ideologiche e volontà revisionistiche.





Intervengono gli storici Andrea Ungari, Tommaso Baris, Gabriella Portalone e Matteo di Figlia, coordina il Presidente della Fondazione Fabio Tricoli, conclusioni dello scrittore Tommaso Romano. Appuntamento a Palermo venerdì 17 aprile alle 16.30 presso la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli in via Terrasanta 82.

Luogo: Palermo – Sede Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli, Via Terrasanta, 82, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.