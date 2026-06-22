Le Segreterie provinciali di FIT-CISL, FILT-CGIL, UIL Trasporti e FAISA CISAL hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale di AMTS Catania S.p.A., previsto per il 6 luglio 2026.

La mobilitazione segue la precedente astensione dal lavoro di 4 ore dell’8 giugno scorso e, secondo le organizzazioni sindacali, è motivata dal mancato superamento delle criticità già segnalate e dall’assenza di risposte ritenute adeguate.





Tra le principali questioni ancora aperte figurano: le criticità del settore Officina; le problematiche del settore Movimento, con particolare riferimento all’organizzazione dei turni di lavoro e alla gestione delle ferie; le questioni riguardanti il settore Mobilità e Rimozione.

Nel rispetto della normativa attualmente in vigore riguardante i servizi pubblici essenziali, l’azione di sciopero interesserà il personale viaggiante nelle fasce orarie comprese tra le 10:30 e le 18:00 e dalle ore 21:00 fino alla conclusione del servizio. Per quanto riguarda il restante personale, comprensivo di amministrativi, addetti alle officine, operatori per la rimozione, responsabili della viabilità, ecc, l’astensione dal lavoro avverrà per l’intero arco della giornata.

E’ inoltre programmato un presidio presso la stazione centrale in Piazza Giovanni XXIII°, che si terrà dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

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