“Mafia, antimafia e i media” è il tema della prossima e ultima conferenza del progetto educativo, in programma dalle 9 alle 11.30 si martedì 12 marzo. Promosso dal Centro studi “Pio La Torre”, in questa 18sima edizione il. percorso ha coinvolto circa cento scuole medie secondarie di secondo grado di tutta Italia, dando modo agli studenti di interagire con i relatori su temi che si pongono come strumento formativo per attivare in loro una sensibilità sui temi della cittadinanza attiva. Un approccio che unisce analisi dell’evoluzione giurisprudenziale, sociologica, storica e politica del fenomeno mafioso e gli obiettivi di adeguamento a livello nazionale e internazionale.



A intervenire, al prossimo momento formativo, saranno Giuseppe Giulietti, giornalista portavoce di Articolo 21, e la giornalista dell’Ansa Lara Sirignano, vincitrice del “Premio Francese 2024”. Introdurrà e modererà il giornalista Franco Nuccio.

La videoconferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Centro Studi Pio La Torre www.piolatorre.it e sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UC-38oVnod92elg_m9Z0ZZXA, dando modo alle scuole che hanno aderito al progetto di partecipare ponendo domande di approfondimento ai relatori.





Luogo: Centro Studi “Pio La Torre”, Via Umberto Boccioni , 206, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.