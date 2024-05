A San Giovanni Rotondo (Foggia)

Un uomo di 43 anni è stato avvistato mentre passeggiava completamente nudo e coperto di sangue. Poco distante, il cadavere di una donna è stato rinvenuto nella sua casa, vittima di un brutale omicidio.

Rachele Covino, 81 anni, viveva in una casa al piano terra di via sergente Padovano a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, in Puglia. È stata trovata morta dai carabinieri.

Il corpo della signora Covino giaceva vicino all’ingresso della sua abitazione, circondato da tracce di sangue. Gli investigatori sospettano che possa aver avuto una colluttazione con il suo assassino, che l’avrebbe scaraventata ripetutamente contro un mobile.

L’assalitore

L’uomo di 43 anni è stato immediatamente fermato dai carabinieri e portato in caserma. Seguendo il percorso da lui compiuto, i militari hanno scoperto il corpo dell’anziana. La scena era terribile, con il corpo riverso a terra e numerose tracce di sangue attorno.

Si ipotizza che il 43enne abbia sfondato la porta d’ingresso a calci, trovandosi di fronte l’anziana terrorizzata. Questo sospetto è confermato dal tentativo dell’uomo di irrompere anche in un’altra abitazione, dove i presenti sono riusciti a cacciarlo via e ad allertare le autorità.

Gli accertamenti medico-legali e investigativi cercheranno di chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Il 43enne non era noto alle forze dell’ordine né segnalato ai servizi sociali.

Michele Crisetti, il sindaco di San Giovanni Rotondo, ha commentato: “Quello che è accaduto è un episodio di una gravità inaudita mentre qui, a San Giovanni Rotondo, si festeggia San Pio. Ricordo la signora Rachele anche perché la incontravo spesso quando passeggiavo in zona. Una persona sempre gentile, con il sorriso sulle labbra, disponibile con tutti”.

La donna viveva da sola. Era vedova e aveva due figli, Emanuela e Salvatore, a cui il primo cittadino ha portato la propria solidarietà e quella dell’intera comunità. Le immagini dell’uomo sono finite sul web.