Progetto “Our scene is Europe” KA220_Romania

di Press Service

16/11/2023

L’Istituto “E. Torricelli”, sotto la guida della Dirigente Prof.ssa Tamara Micale, promuove e fa propri gli obiettivi del programma Erasmus plus. In particolare l’Istituto sta attualmente partecipando al progetto “Our scene is Europe” KA220 che coinvolge Italia, Romania, Turchia, Francia e Spagna. Dal 9 al 13 ottobre il gruppo formato dalle docenti Floriana Marzullo, Letizia Oriti e Tiziana Tasca insieme a 5 studenti hanno concluso la loro esperienza in Romania. Meravigliosa l’accoglienza della scuola rumena, il Colegiul Economic “Ion Ghica” di Braila. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, ma soprattutto quello che è emerso è stato il raggiungimento dell’obiettivo finale ossia: vivere un’esperienza unica di unione e scambio reciproco di tradizioni, culture ma soprattutto di crescita professionale e umana per docenti e studenti. Infatti, conoscere nuovi coetanei e visitare istituti scolastici di altri paesi facilita il superamento di pregiudizi reciproci e contribuisce alla formazione di atteggiamenti di tolleranza e apertura alla diversità. A maggio 2024 l’ITIS “E. Torricelli” ospiterà a sua volta studenti e docenti partner del progetto.

Luogo: ITIS “E.TORRICELLI”, Via Vallone Posta , snc, SANT’AGATA DI MILITELLO, MESSINA, SICILIA

