Prosegue l’impegno a tutela del personale regionale da parte di Confintesa Federazione Dipendenti Regionali (FDR), che guarda con attenzione alla gestione delle convocazioni per la firma dei contratti individuali dei dipendenti vincitori delle progressioni verticali tra le aree.

Al di là degli specifici problemi tecnici o dei disservizi contingenti, l’organizzazione sindacale desidera ribadire una proposta che porta avanti da tempo con convinzione: la necessità di favorire la sottoscrizione dei contratti attraverso soluzioni decentrate sul territorio o tramite modalità digitali da remoto, così da agevolare l’intero iter amministrativo e tutelare i lavoratori.



In una nota propositiva inviata lunedì 26 ottobre al Dipartimento della Funzione Pubblica a firma del Segretario Generale, Avv. Ester Mauriello, il sindacato ha evidenziato alcune aree di criticità sui cui ritiene importante un confronto urgente:

• Continuità degli istituti contrattuali: Il passaggio alla nuova area funzionale non prevede il trasferimento automatico di permessi, recuperi o banca ore accumulati. Per questo si ravvisa l’opportunità di evitare che il dipendente debba ricorrere a congedi ordinari o permessi personali per un atto formale dell’Amministrazione.



• Opportunità di decentralizzazione: Demandare la firma ai singoli Dirigenti Generali o ai responsabili delle sedi distaccate permetterebbe di ottimizzare i tempi dell’azione amministrativa, evitando complessi spostamenti verso la sede centrale.

• Sostenibilità economica: Raggiungere i capoluoghi dalle sedi periferiche comporta una spesa non indifferente a carico dei dipendenti, resa ancora più gravosa dall’attuale fenomeno del “caro-benzina” e dall’aumento generale dei costi di trasporto.

Le proposte di Confintesa FDR



Per superare queste difficoltà in uno spirito di proficua collaborazione, Confintesa auspica:

1. L’emanazione di una circolare esplicativa che preveda il rilascio di appositi giustificativi di servizio (es. permesso per motivi di servizio o missione) a copertura del viaggio e della firma.

2. La valutazione di una delega del potere di firma ai Dirigenti Generali, già individuati come datori di lavoro, per ridurre sensibilmente i disagi logistici ed economici del personale.

“Riteniamo che la valorizzazione professionale dei dipendenti possa realizzarsi pienamente coniugando le esigenze dell’Amministrazione con il benessere organizzativo dei lavoratori”, conclude la federazione sindacale, confidando nella consueta sensibilità istituzionale per un pronto e positivo riscontro.

Luogo: Segreteria Confintesa FDR, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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