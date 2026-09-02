Il pilota siciliano del GT Motor Racing si prepara al quinto round stagionale sul Circuito Internazionale d’Abruzzo, lo stesso tracciato che nel 2025 lo aveva visto debuttare nel motociclismo

Reduce da un’estate ricca di impegni, Michele Taranto si appresta a tornare protagonista nella PromoRace Cup 2026. Il giovane pilota siciliano del team GT Motor Racing sarà infatti al via del quinto appuntamento stagionale, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre sul Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona (CH).





Un’estate di crescita lontano da casa: l’esperienza nel CNV

Prima di tornare tra i protagonisti della PromoRace Cup, Taranto ha vissuto un’importante parentesi di crescita personale e sportiva, affrontando due trasferte inedite nel Campionato Nazionale Velocità (CNV). Tra fine giugno e metà luglio, il portacolori GT Motor Racing ha infatti debuttato su due piste mai affrontate prima, l’Ala Karting Circuit di Ala (TN) e il 7 Laghi International Circuit di Castelletto di Branduzzo (PV), misurandosi per la prima volta con un parco piloti completamente nuovo e in un contesto ambientale ben diverso da quello in cui è cresciuto sportivamente.

Due weekend chiusi in top10, risultati che passano quasi in secondo piano rispetto al valore dell’esperienza raccolta. Confrontarsi con avversari sconosciuti, adattarsi a tracciati mai provati e misurarsi con un ambiente competitivo diverso da quello siciliano e centro-meridionale a cui è abituato, ha permesso a Taranto di arricchire il proprio bagaglio tecnico e di maturare ulteriore consapevolezza in sella: un investimento che il team GT Motor Racing considera prezioso in ottica di crescita a lungo termine.





Il ritorno a Ortona, tra ricordi e obiettivi

Il GP5 di Ortona rappresenta per Taranto un ritorno dal sapore particolarmente speciale. Il Circuito Internazionale d’Abruzzo, infatti, non è stato soltanto il teatro del miglior risultato dell’intera stagione 2025, con il doppio secondo posto conquistato in quell’occasione, ma coincide anche con il luogo della primissima gara in assoluto della carriera del giovane siciliano. Un esordio autentico, disputato peraltro sotto la pioggia, che nonostante le difficoltà di un fondo bagnato aveva regalato a Taranto un grande divertimento e la scintilla che ha poi alimentato la sua passione per le corse. Un anno e mezzo più tardi, il pilota torna sullo stesso tracciato con un bagaglio di esperienza profondamente diverso, forte di una stagione 2026 che lo ha visto crescere costantemente nella MiniGP 160cc, tra progressi, qualifiche di vertice e alcuni podi nella sottoclasse Rookie.





Il contesto in campionato

Il format della PromoRace Cup prevede uno scarto tra i risultati stagionali, elemento che continua a rappresentare una variabile strategica in vista del rush finale. Il GP5 di Ortona sarà infatti il penultimo appuntamento prima della Finale Nazionale MotoASI, in programma domenica 4 ottobre nuovamente al Circuito Internazionale del Volturno di Limatola. Due round che si preannunciano decisivi per gli equilibri della classe Leggeri e dell’intero campionato.

Per Michele Taranto, il weekend abruzzese rappresenta dunque un’occasione doppia: chiudere il cerchio tornando dove tutto è cominciato e, allo stesso tempo, continuare a raccogliere punti pesanti in vista del gran finale di stagione.

Luogo: CIRCUITO INTERNAZIONALE D’ABRUZZO, ORTONA, CHIETI, ABRUZZO

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