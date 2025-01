La Befana, prima di chiudere definitivamente le festività natalizie, ha offerto ieri una giornata di festa a oltre cento bambini di diverse case famiglia di Palermo. Un’Epifania ricca di doni e di sorrisi per i piccoli meno fortunati del capoluogo isolano ospiti alla caserma Ruggero Settimo di Palermo dove, dopo la cerimonia di apertura con alzabandiera ed esibizione dell’inno Nazionale, è scesa in campo l’associazione “Accendi il Sorriso” a cui è stata affidata l’animazione della giornata di festeggiamenti. Al termine del successivo pranzo, offerto presso il ristorante del Circolo Unificato dell’Esercito, si è svolta la consegna a tutti i bambini presenti della tradizionale calza contenente giochi e dolciumi. La giornata di gioia per i piccoli presenti è stata possibile grazie all’impegno delle “Associazioni Combattentistiche e d’Arma” della città di Palermo, al “Pasfa” (Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate) e al “Rotary Club Palermo Monreale”. All’evento ha partecipato, tra gli altri, una delegazione del Gruppo di Palermo dell’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia).





Luogo: Caserma Ruggero Settimo, Piazza San Francesco di Paola, PALERMO, PALERMO, SICILIA

