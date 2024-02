Palermo 26 febbraio 2024 – “Aria interna del Corleonese, del Sosio e del Torto. Quali opportunità per quale sviluppo”. E’ il titolo dell’iniziativa che si terrà giovedì 29 febbraio, alle 16.30, alla Camera del Lavoro “Placido Rizzotto” di Corleone, in via San Bernardo,7.



A presentare un’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’area interna del corleonese e ad avanzare alcune proposte d’intervento saranno: Caterina Pollichino, segretaria della Camera del Lavoro di Corleone, Giuseppe Nobile consulente statistico della Cgil Palermo, Giuseppe Guarcello segretario provinciale dello Spi Cgil Palermo, Laura Di Martino segretaria provinciale della Cgil Palermo.



La piattaforma rivendicativa che la Cgil illustrerà è aperta ai contributi dei soggetti interessati allo sviluppo del territorio. “La costituzione dell’area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto, con le risorse economiche destinate a queste comunità rappresenta dichiara Caterina Pollichino, segretaria della Camera del Lavoro di Corleone – un’occasione di sviluppo per il nostro territorio – se gli attori territoriali sapranno costruire un’idea condivisa per affrontare l’inverno demografico, la stagnazione economica, l’isolamento e per sfruttare le risorse di cui comunque il territorio è ricco. La Cgil ritiene che questo percorso di sviluppo è essenziale per l’area interna del Corleonese e debba vedere protagonisti i cittadini insieme alle istituzioni, mobilitando le competenze e le forze produttive del territorio”.



La costituzione dell’area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto è stata prevista dalla programmazione 2021-2027 della Snai, Strategia nazionale aree interne. E comprende 16 comuni (Bisacquino, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba e Vicari) e una popolazione di 47.292 residenti.





