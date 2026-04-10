Slitta la data di scadenza per la partecipazione al bando di Servizio Civile Universale, prorogata alle ore 14 di giovedì 16 aprile 2026. I giovani tra i 18 e i 28 anni che vorranno partecipare avranno ancora qualche giorno per presentare domanda.

In questo ambito si muove anche l’organizzazione non governativa CO.P.E. (Cooperazione Paesi Emergenti, socia di Focsiv) che da anni opera nel campo della solidarietà internazionale, e che offre l’opportunità a 66 giovani di vivere un’esperienza all’insegna della solidarietà internazionale e della cittadinanza attiva. I giovani selezionati opereranno come “Caschi Bianchi”, una figura simbolo dell’impegno per la pace e la tutela dei diritti umani in contesti di vulnerabilità sociale.





La responsabile del Servizio Civile per il CO.P.E. Valeria Gallitto dichiara: “Dodici mesi di Servizio Civile, in Italia o all’estero, rappresentano un percorso di crescita professionale e umana molto importante. Bisogna però sapersi preparare bene per partecipare ai colloqui durante i quali far emergere le proprie competenze e caratteristiche se si vuole entrare in questo percorso nell’ambito del volontariato. Anche i giovani senza esperienze significative alle spalle ma con voglia di fare e flessibilità possono accedervi perché si tratta di un bando molto inclusivo. Ognuno di loro si renderà conto di quanto sia importante un percorso di questo tipo e degli effetti positivi sulla persona che lo ha percorso.”





I posti disponibili sono così ripartiti: in Italia sono 10 i posti da coprire di cui 4 a Catania e 6 a San Michele di Ganzaria (Ct). In Africa sono disponibili 19 posti così ripartiti: Tanzania (8), Guinea Bissau (4), Madagascar (3), Tunisia (2) e Marocco (2). Infine, in Perù ci sono 37 posti con un impegno massiccio distribuito in diverse località del Paese. Gli interessati possono visionare i progetti nel dettaglio e presentare la propria candidatura consultando il sito ufficiale: www.cope.it/servizio-civile-volontario/

E-mail per informazioni: serviziocivile@cope.it

Luogo: Cope, Via Crociferi, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.