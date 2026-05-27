Una raccolta di testi insolita, disomogenea per i generi proposti, ma resa coesa dall’anelito a cogliere l’arcano senso della vita. Si presenta così “Diaspri e altri…”, il libro di Gerita Tiranno, edito da Mohicani, che verrà presentato alle 18 di giovedì 28 Maggio in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autrice saranno Tiziana Giordano e Marilena La Rosa.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.

Il libro

Collocato all’inizio della raccolta, “Diaspri” è un breve romanzo che ha come filo conduttore l’evoluzione del percorso interiore della protagonista, Sara. La sua storia viene presentata mediante una successione di quadri paesaggistici in cui si fissano i fotogrammi salienti di una crescita, umana e spirituale, fatta di incertezze, di asperità , ma anche di dolcezza.

Le vicende, essenziali eventi di un’esistenza semplice e quasi anonima (un soggiorno in un paese da piccolina, l’inquietudine di una quindicenne in città e poi ventenne all’Università, l’impegno sociale in un quartiere di periferia e un doloroso vissuto come madre) si svolgono in Sicilia, terra natale della protagonista.

Nella sezione “e altri…” l’autrice riprende il genere antico dell’apologo, narrazione al confine tra il genere favolistico e quello dell’exemplum.

Un irriverente avvoltoio palermitano, travolto da esperienze degradanti e delusioni, ma paradossalmente buono e diverso dagli altri, un saccente lucertolone, critico e severo nei confronti di un’ingenua fringuellina, una sensibile cavallina, incompresa dal suo padrone tutto intento a gozzovigliare e a disperdersi in vane avventure, un triste delfino morente sono i personaggi che animano i racconti.

I protagonisti, allegorici animali parlanti, si esprimono con toni mutevoli (ironico, mesto o lirico), intrecciano divertissement e meditazione in forma surreale, per rappresentare, in fondo, la vita e per abbracciare il mondo.

L’autrice

Gerita Tiranno vive a Palermo e insegna Lettere in un liceo della città.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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