Prosegue il tour istituzionale della senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della Commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del Dipartimento Istruzione del partito, nella provincia messinese. Oggi visita ufficiale al Conservatorio Arcangelo Corelli. “Una visita dall’importanza straordinaria – ha spiegato la senatrice Bucalo – specie alla luce dell’approvazione all’unanimità, giusto qualche giorno fa, in commissioni riunite settima e decima, del parere sul decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Un provvedimento per il quale, come relatrice ed estensore, non posso che esprimere grande soddisfazione e ringraziare ancora una volta il governo Meloni e il Ministro Bernini per le risposte date ad un comparto che rappresenta una delle eccellenze italiane nel mondo.” Ad accogliere la senatrice Bucalo il presidente del conservatorio Corelli, Egidio Bernava, e il direttore, Carmelo Crisafulli.

