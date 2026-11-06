L’associazione di volontariato e il team di professionisti UAS annunciano una collaborazione ufficiale basata su intelligenza artificiale, droni, mappe 3D e monitoraggio in tempo reale a supporto della popolazione contro incendi e alluvioni.

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (ANVVFC) Palermo Sud è orgogliosa di annunciare l’inizio di una collaborazione strategica e ufficiale con l’associazione DroneSET. Questa sinergia nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso: tracciare il futuro della Protezione Civile sul territorio combinando la storica esperienza sul campo dei volontari con un ecosistema tecnologico d’avanguardia a protezione della comunità.





L’accordo rappresenta un passo fondamentale per la prevenzione e la gestione delle emergenze locali. Grazie a questa partnership, le attività di contrasto ai reati ambientali, la gestione del rischio alluvioni e l’assistenza diretta alla popolazione potranno contare su strumenti digitali di ultima generazione messi a disposizione gratuitamente per l’ambito sociale.

“Siamo profondamente entusiasti e fieri di questa collaborazione”, spiegano i rappresentanti dell’ANVVFC Palermo Sud. “Unire il cuore e l’esperienza dei nostri operatori alle tecnologie più avanzate ci permette di elevare gli standard di sicurezza e di offrire risposte sempre più tempestive ed efficaci ai cittadini. Insieme a DroneSET, mettiamo l’innovazione al servizio della vita e dell’ambiente, per garantire un territorio più sicuro a tutta la comunità”.





Il cuore tecnologico dell’accordo: la piattaforma I.S.I.D.E.

Il pilastro di questa unione è I.S.I.D.E. (Integrated System for Identification Detection and Emergency), un’innovativa infrastruttura software concepita da DroneSET, realtà italiana attiva nel settore dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) e composta da un team di professionisti in prevalenza siciliani (esperti in aeronautica, safety aeroportuale, ingegneria e informatica).

Nata per superare la frammentazione e i costi elevati delle soluzioni commerciali, ISIDE agisce come una centrale operativa intelligente, unificata e flessibile, dotata di funzionalità cruciali per gli scenari emergenziali:





• Monitoraggio live e tracciamento: Gestisce flussi video in tempo reale (da droni, body-cam o smartphone) e traccia contemporaneamente la posizione di operatori e mezzi su mappe satellitari 2D e 3D, integrando anche i dati del traffico aereo e navale live.

• Intelligenza Artificiale proprietaria: Sfrutta modelli di IA addestrati internamente dal team per il riconoscimento dei veicoli, il motion tracking e il rilevamento di espressioni facciali o gesti manuali (hand gestures) in realtà aumentata a supporto delle operazioni.

• Prevenzione e Sicurezza: Integra un sistema automatico di rilevamento incendi multi-regione (in fase di testing), alert sismici e la visualizzazione immediata delle No Fly Zones (N.F.Z.) e delle zone indicate in A.I.P. Italia per i droni.

• Comunicazioni resilienti: Supporta il tracciamento di nodi radio d’avanguardia (Meshtastic), comunicazioni radio digitali in modalità bridge (Zello) e l’invio automatico di alert tramite WhatsApp, Telegram e l’assistente vocale Alexa.





• I.S.I.D.E. non è un prodotto chiuso, ma un’infrastruttura viva in costante evoluzione, attenta alle esigenze della ricerca e soccorso (S.A.R.) e dell’antincendio boschivo (A.I.B.). Per questo motivo, le associazioni sono attivamente aperte a nuove collaborazioni tecniche e istituzionali con Pubbliche Amministrazioni (comuni, province), centri di ricerca, sviluppatori, aziende e altre organizzazioni no-profit intenzionate a fare rete per la tutela del bene comune.

Per qualsiasi altra delucidazione su ISIDE basta collegarsi al sito: www.droneset.it/iside/

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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