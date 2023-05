Palermo ricorda con un raduno e un minuto di silenzio Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa da un paziente nei giorni scorsi mentre era in servizio. L’appuntamento è domani 3 maggio alle 15.30 a Villa Magnisi, sede dell’ordine dei medici di Palermo (via Padre Rosario da Partanna 22) per lanciare insieme al dipartimento di Salute mentale dell’Asp di Palermo e all’Associazione italiana donne medico (Aidm) un grido di protesta “Mai più violenza contro medici, sanitari e donne. Morire cercando di salvare vite ogni giorno, in pregio ad una delle professioni più nobili, non è più accettabile”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.