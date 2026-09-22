Il deputato regionale: «Diamo seguito agli impegni assunti in Commissione. L’audizione è stata richiesta dal Centro Studi Agricoli Sicilia».

«Ho presentato in Commissione un apposito emendamento alle variazioni di bilancio per reperire le risorse necessarie a dare attuazione al bando 2024 della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2022. L’obiettivo è dare seguito agli impegni assunti dall’Amministrazione regionale e tutelare i legittimi diritti delle imprese collocate utilmente in graduatoria, che attendono ancora i decreti di concessione dei contributi».

Lo dichiara l’On. Santo Primavera, deputato regionale del Mpa, intervenendo sullo stato di attuazione della misura “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”.





Il bando, approvato con D.D.G. n. 9436 del 6 dicembre 2024, prevedeva una dotazione di 40 milioni di euro, di cui 24,2 milioni di quota FEASR, con 2 milioni riservati alle Isole minori. Dopo le fasi istruttorie e l’esame dei ricorsi gerarchici, con D.D.G. n. 10855 del 1° dicembre 2025 sono stati approvati gli elenchi definitivi rimodulati, prevedendo l’ammissione a contributo delle istanze con punteggio pari o superiore a 60, nei limiti delle risorse disponibili. All’approvazione delle graduatorie, tuttavia, non è ancora seguita l’adozione dei decreti di concessione.

«Le aziende hanno investito tempo e risorse nella predisposizione dei progetti, programmato interventi e assunto impegni economici confidando nell’attuazione del bando. Il protrarsi dell’attesa rischia di compromettere investimenti, ammodernamento e opportunità di crescita per l’agricoltura siciliana. Occorrono risorse e tempi certi», prosegue Primavera.





Il deputato richiama quindi l’audizione svoltasi a luglio nella III Commissione Attività produttive dell’ARS: «Va sottolineato che la richiesta di audizione è stata presentata dal Centro Studi Agricoli Sicilia, che ha portato all’attenzione delle istituzioni le preoccupazioni delle imprese e la necessità di sbloccare la procedura. Un’iniziativa importante, alla quale deve seguire una risposta concreta».

«In quella sede – ricorda Primavera – il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, Fulvio Bellomo, ha assicurato l’impegno dell’Amministrazione a reperire risorse alternative fino alla copertura dei 40 milioni di euro, avviare le istruttorie presso gli Ispettorati provinciali dell’Agricoltura e accelerare il percorso per adottare i decreti di concessione una volta disponibili i fondi. Il mio emendamento intende agevolare il rispetto di questi impegni, individuando nelle variazioni di bilancio lo strumento per reperire le somme necessarie».

«Chiedo al Governo regionale e al Parlamento di sostenere questa proposta. Alle imprese agricole servono decisioni che consentano di realizzare gli investimenti e programmare il futuro. Continuerò a seguire l’iter affinché gli impegni assunti si traducano in finanziamenti e opportunità concrete per il territorio», conclude il deputato autonomista.

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