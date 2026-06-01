«Avevamo appreso dagli organi di stampa e dalle dichiarazioni rese in Aula che il Piano Urbanistico Generale sarebbe arrivato entro il mese di giugno. Non abbiamo motivo di dubitare dell’impegno assunto dal sindaco e siamo certi che il nuovo assessore all’Urbanistica, Luca San Giorgio, grazie anche alla sua esperienza da consigliere comunale, saprà mantenere un confronto aperto e costruttivo con tutte le forze politiche presenti in Consiglio».

Lo dichiara la consigliera comunale di Catania del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Simona Latino, insieme ai colleghi Orazio Grasso e Bruno Brucchieri.

«Tuttavia, giugno è ormai iniziato e, anziché ricevere il PUG, è arrivata una nota della Regione Siciliana che chiede al Comune un aggiornamento puntuale sullo stato di attuazione del Piano. Un passaggio che conferma come i tempi non possano ulteriormente allungarsi e che impone chiarezza nei confronti della città e del Consiglio comunale».

«Mi auguro che il piano possa essere presentato entro il mese di luglio, perché Catania non può più permettersi ritardi su uno strumento fondamentale per la programmazione urbanistica e per lo sviluppo del territorio. Il Consiglio comunale deve essere messo nelle condizioni di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche perché le commissioni competenti avranno bisogno del tempo necessario per esaminare e approfondire un documento così importante».

Secondo la consigliera autonomista, il dibattito sul PUG non può essere separato dalle grandi questioni urbanistiche ancora aperte: «Occorre tornare a discutere seriamente anche del futuro di Corso dei Martiri della Libertà. I cittadini hanno il diritto di sapere quali siano le intenzioni dell’amministrazione e quali passi concreti si stiano compiendo su un’area strategica per il rilancio della città. Per questo ritengo che il Consiglio comunale debba tornare ad essere la sede naturale del confronto su questi temi, che riguardano direttamente il futuro di Catania».

«La domanda – conclude Simona Latino – che oggi poniamo all’amministrazione è semplice: quali sono i tempi reali per l’approdo del PUG in Aula? Dopo le rassicurazioni fornite nelle scorse settimane, è necessario dare risposte precise e aggiornate. La recente richiesta di chiarimenti da parte della Regione dimostra che non è più possibile attendere oltre».





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.