Con un convegno sul tema “Castelvetrano: quale Piano Urbanistico Generale?”, la sezione trapanese di Italia Nostra aps illustrerà diverse proposte da considerare nella stesura del PUG, strumento di pianificazione del territorio che subentrerà al Piano regolatore generale di Castelvetrano risalente a oltre trent’anni fa.



Lo annuncia il presidente dell’associazione, Antonio Pellegrino, che il prossimo giovedì 16 aprile, a partire dalle ore 17, coordinerà i lavori del convegno nella Sala del Convento dei Minimi, in piazza Josè Escrivà, a Castelvetrano.





L’incontro è stato organizzato dal presidio di Castelvetrano e dalla sezione di Trapani di Italia Nostra, insieme all’Ordine professionale e alla Fondazione degli Architetti di Trapani, con il patrocinio del Comune di Castelvetrano; si svolgerà entro la scadenza del 23 aprile fissata per la presentazione di proposte al Pug.

“Siamo quindi in tempo per formulare suggerimenti secondo i criteri e le modalità fissate dal Comune”, sottolinea Pellegrino, ricordando che “il Piano regolatore di Castelvetrano, adottato nel 1994 e divenuto poi efficace per decorrenza dei termini, non è mai stato approvato dalla Regione. Ne è derivato un PRG con diverse difformità normative. Auspichiamo quindi che il nuovo Piano Urbanistico Generale, oltre a risolvere le suddette incongruenze, guardi al futuro della città”.





“Il centro storico dovrà essere tutelato per difendere l’identità storica e culturale della città, così come il parco archeologico e le altre aree archeologiche diffuse nel territorio dovranno essere tutelate e valorizzate in maniera ecocompatibile. – anticipa il referente di Italia Nostra a Castelvetrano, Pietro Di Gregorio – Inoltre, la zona costiera ha bisogno di interventi di tutela compatibili con il Piano paesaggistico che prevede il ripristino del sistema dunale e il contrasto all’abusivismo”.





PROGRAMMA DEI LAVORI

Saluti di Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano

Relazioni

Ing. Pietro Di Gregorio, responsabile del Presidio di Italia Nostra Castelvetrano: “Aspetti e contraddizioni del vigente PRG”

Arch. Mario Buscaino, membro Direttivo Italia Nostra Trapani: “Quale PUG per il centro storico?”

Arch. Luigi Biondo, direttore del Parco Archeologico di Segesta: “Quale PUG per la zona archeologica?”

Arch. Antonio Pacino, insegnante scuola secondaria superiore: “Quale PUG per la fascia costiera?”

Coordinamento: dott. Antonio Pellegrino, presidente Italia Nostra Trapani

Interventi programmati

Sono stati invitati i deputati regionali della provincia di Trapani: Giuseppe Bica, Cristina Ciminnisi, Stefano Pellegrino, Dario Safina, Mimmo Turano.

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