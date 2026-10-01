La Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente, con un Infopoint del Punto Impresa Digitale, alle “Giornate dell’ambiente – Immersione Acquaviva”, che si svolgeranno da oggi a domenica prossima (1 al 4 ottobre) nel Santuario di Maria Ss. del Rosario di Tagliavia, che si trova lungo la strada provinciale 42 (al chilometro 8.8) nel territorio di Monreale, in provincia di Palermo, tra Marineo, Piana degli Albanesi e Corleone, a ridosso del bosco di Ficuzza.

Le Giornate dell’Ambiente, promosse dall’Arcidiocesi di Monreale, rappresentano un momento di incontro tra scuola, istituzioni, mondo produttivo, associazionismo, comunità ecclesiale e territorio, con particolare attenzione alla sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi della tutela ambientale, della sostenibilità e della valorizzazione delle risorse. L’iniziativa sarà quest’anno dedicata al tema dell’acqua, intesa come risorsa naturale essenziale, bene comune ed elemento fondamentale per la vita, l’agricoltura e lo sviluppo sostenibile dei territori.





Sarà allestita anche un’area espositiva dedicata alle aziende e alle realtà produttive siciliane con alcuni rappresentanti delle eccellenze agroalimentari e delle produzioni legate alla terra e al territorio, che avranno la possibilità di presentare e far conoscere i propri prodotti e creare un collegamento tra educazione ambientale, sostenibilità, produzioni locali e sviluppo economico.

“Le Giornate dell’Ambiente rappresentano un’importante occasione di incontro con le imprese e con il territorio – dice Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna – Attraverso il Punto Impresa Digitale vogliamo portare all’attenzione delle aziende le opportunità che innovazione e tecnologie digitali possono offrire anche sul fronte della sostenibilità: dall’ottimizzazione dei processi a un uso più efficiente delle risorse, fino alla capacità di affrontare con maggiore consapevolezza le trasformazioni che stanno interessando il sistema produttivo”.





“La nostra presenza a questa manifestazione – conclude Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna – è un’opportunità per creare occasioni di incontro tra imprese, le istituzioni, e comunità. La sostenibilità e l’innovazione sono oggi parte integrante delle prospettive di crescita del tessuto imprenditoriale e, anche attraverso iniziative come questa, possiamo contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza e a costruire nuove opportunità di sviluppo per il nostro territorio”.

Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen, il profilo LinkedIn https://www.linkedin.com/company/pidpaen/ o il profilo Instagram https://www.instagram.com/pidpaen/.

Luogo: Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA