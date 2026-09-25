Una narrazione fluidamente intensa che ci parla dei dolori della guerra, spesso chiusi tra le mura dei focolari domestici, attraverso un racconto familiare che porta la firma di Domenica Barbera, offrendoci la delicatezza che è propria del suo stile personale.

Uno straordinario affresco delle conseguenze della guerra dal punto di vista di chi l’ha subìta. Le donne, le famiglie, il popolo. Un libro di una straordinaria attualità, un grido contro la guerra, contro la follia dell’armiamoci e partite.

S’intitola “Quando la luna non vide più il mare” (Mediter Italia edizioni), il libro di Domenica Barbera che verrà presentato alle 18 di sabato 26 Settembre in piazzetta Bagnasco. Dialoga con l’autrice Gilda Sciortino. Letture a cura di Anna Calderone.









Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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