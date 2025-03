Venerdì 7 marzo, alle 16.30 il Museo Archeologico Salinas di Palermo ospita la presentazione del volume “Museo e società/2. Arte e salute“. Per una nuova definizione normativa di museo, a cura di Silvia Mazza, storica dell’arte, edito da Il Cigno Arte di Roma.

L’incontro sarà occasione per riflettere sul rapporto tra musei, benessere e salute. Al libro è consegnata anche una proposta di riforma normativa, scritta a quattro mani dalla curatrice insieme al costituzionalista Enrico Grosso, Università di Torino, per il riconoscimento giuridico di una funzione anche sanitaria ai musei, come luoghi volti al miglioramento del benessere psico-fisico e della salute degli individui, già dimostrato dagli studi scientifici.

È questo spostamento della questione sul piano normativo che costituisce la novità senza precedenti del libro. Una innovazione già recepita con straordinaria tempestività, a livello di enunciato, da una legge regionale dello scorso agosto (n. 25/2024).

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Scarpinato, Assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, e di Giuseppe Parello, Direttore del Museo Salinas, dialogheranno con la curatrice Maria Concetta Di Natale, Presidente Fondazione Sicilia; Antonino Levita, Direttore Sanitario ASP Palermo; Monica Sapio, chirurgo anestesista, già responsabile U.O. Terapia del dolore, Ospedale Buccheri La Ferla FBF, Palermo; Francesca Spatafora, archeologa, già Direttore del Museo Salinas.

Sarà proiettato il video “Pharmakon. Arte che cura”, di Claudia Villani e Claudia Cordaro.

Luogo: Museo Archeologico Salinas di Palermo, Piazza Olivella, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 07/03/2025

Data Fine: 07/03/2025

Ora: 16:30

Prezzo: 0.00

