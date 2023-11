MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 2023, ore 20.30

RICATTO (The Shop at Sly Corner)

di George King con Oskar Homolka, Muriel Pavlow, Derek Farr

Giallo – Gran Bretagna, 1947, durata 92 minuti

Uno scaltro ex detenuto gestisce con successo un negozio di antiquariato, finché il suo assistente non scopre che gli oggetti esposti sono rubati e inizia a ricattarlo.

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 2023, ore 20.30

BRUGGE, DIE STILLE

di Roland Verhavert con Idwig Stéphane, Magda Lesage, Chris Boni

Drammatico – Belgio, 1981, durata 89 minuti

Hugues non riesce a superare la prematura scomparsa della moglie Blanche, che lo ha reso felice per dieci anni. Vive solo nella sua casa a Bruges, città in cui vorrebbe morire come sua moglie.

VENERDI’ 24 NOVEMBRE 2023, ore 18.30

Presentazione della raccolta di poesie Briciole d’acqua di Ireneo Curcio (Il Foglio editore)

Letture a cura di Massimo Mirabile e firma copie dell’autore.

VENERDI’ 24 NOVEMBRE 2023, ore 21.30

“Come un treno in galleria”, monologo satirico politicamente scorretto V.M. 16 anni di Romina La Mantia. Per info e prenotazioni 3883646103.

SABATO 25 NOVEMBRE 2023, ore 10.30

LEZIONE DI PROVA DI PITTURA

Anna ti condurrà per mano nel mondo della disegno e della pittura. La prima prova è da considersi gratuita. Per info e prenotazioni 333 4486122

SABATO 25 NOVEMBRE 2023, ore 20.30

FROM MR. GUNNAR PAPPHAMMAR

di Gösta Ekman con Edith Aspegren, Gösta Ekman

Comico – Svazia, 1981, durata 47 minuti

Con il cappotto grigio e il ridicolo cappello, il maldestro Gunnar Papphammar combina continuamente disastri in questa collezione di sketch comici classici.

