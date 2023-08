Province: intanto bisogna aspettare che Roma abolisca la legge Delrio per poter votare in Sicilia. Questo dato mi fa pensare più all’autunno 2023 o alla primavera 2024, non a quella del 2023!

Indiscrezioni di Palazzo dicono che il Parlamento siciliano vorrebbe far saltare la doppia preferenza di genere nelle elezioni per il rinnovo delle Province ed anche il vincolo di 1/3 di donne in Giunta, come anche disposto dalla legge regionale 26 del 2020.

Lancio un appello trasversale a tutte le donne deputate regionali: non facciamo passi indietro!

In particolare mi rivolgo all’Assessore Albano alla giuda delle pari opportunità, nonché membro della Dc che ha fortemente voluto questo Ddl: sosteniamo le donne in politica! Purtroppo è ancora necessario per noi che vi siano norme di tutela, diversamente si riaccenderebbero gli animi di certa politica retrograda e volta all’autoconservazione, che non vuole lasciare spazio alle donne! A chi biasima le quote di genere dico: gli elettori possono scegliere se esprimere la doppia preferenza o meno, perché togliere loro questo potere? Gli elettori sapranno scegliere sia le donne e che gli uomini migliori, abbiate fede nei vostri elettori!

Consigliere Comunale

Roberta Zicari

