È al lavoro il gruppo di professionisti incaricato di pianificare le opere di consolidamento del costone roccioso che sovrasta la via Generale Macaluso, nel centro storico di Racalmuto, nell’Agrigentino. Il progetto esecutivo, le indagini geologiche e geotecniche da effettuare nella zona dell’intervento, saranno curati dal raggruppamento che fa capo alla Ellipse Engineering, con sede ad Agrigento.

L’appalto costituisce il primo step di un processo che sarà interamente gestito dalla Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Sull’agenda degli uffici di piazza Ignazio Florio, diretti da Maurizio Croce, c’è la messa in sicurezza dell’area in cui si trova, tra l’altro, la Fondazione Leonardo Sciascia: una zona da codice rosso come dimostra la classificazione R4, che sta ad indicare il massimo grado di rischio.

“Le diffuse lesioni che presentano diversi edifici – osserva il governatore Schifani – ci hanno indotto a raccogliere immediatamente il grido d’allarme da parte dell’amministrazione cittadina. Si tratta di un’area altamente urbanizzata e dal grande valore culturale, che nel più breve tempo possibile renderemo finalmente sicura, eliminando tutte le potenziali situazioni di pericolo per i cittadini”.

A destare preoccupazione sono i silenziosi ma persistenti movimenti del terreno che, oltre a provocare crepe nelle infrastrutture e il cedimento di alcuni muri, hanno più volte causato il distacco di parti di roccia dalle pareti che sovrastano la strada.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.