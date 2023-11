A partire da domani i rifiuti non differenziati in maniera corretta non verranno ritirati e i

trasgressori saranno sanzionati.

Il sindaco Pippo Gianni invita pertanto i cittadini a differenziare i rifiuti e a conferirli nel giorno e

nelle modalità previste in calendario.

“Comportamenti sbagliati – sottolinea il sindaco Gianni – portano ad un aumento notevole dei costi

per il Comune di Priolo, che ricadono poi sulle tariffe a carico dei cittadini. Individueremo e

sanzioneremo gli autori di questi comportamenti, che complicano la gestione della raccolta

differenziata, creano danni all’immagine della città, all’ambiente e alla salute pubblica. Ci

affidiamo pertanto al senso di responsabilità dei nostri concittadini e chiediamo ancora una volta la

loro collaborazione”.

