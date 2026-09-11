Il ROOTS International Media Network è pronto in vista della celebrazione della prima Giornata Internazionale delle Radici Italiane che avrà luogo il 4 Gennaio 2027 al Teatro Massimo di Palermo

Fondazione Made in Sicily e TeleOne hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione per la comunicazione del Progetto ROOTS: TeleOne è ora media partner dell’ente per raccontare in Sicilia ai siciliani stessi tutte le attività previste dal Progetto Radici: l’Italia raccontata a chi l’ha lasciata, ma anche il percorso inverso — le storie della diaspora e dell’identità italiana riportate a chi in Sicilia ci vive oggi. A firmare l’accordo, Giovanni Callea, presidente della Fondazione, e Giuseppe Speciale, AD di TeleOne.





Quello tra l’ente e l’emittente non è un incontro casuale. TeleOne è già molto attenta ai temi degli italiani all’estero: è la rete che porta in onda US Sicilians, il programma di Danilo Parisi che da due stagioni racconta il legame fra i piccoli comuni siciliani e le comunità di italo-americane a New York, Los Angeles, Filadelfia. Con questo protocollo, TeleOne rafforza la propria presenza sul tema della fedeltà alle origini siciliane con un’informazione che va oltre i confini regionali e parla ai milioni di siciliani nel mondo.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione — dichiara Giuseppe Speciale — perché abbiamo visto in questi anni come il lavoro della Fondazione Made in Sicily abbia attivato grandi energie un po’ in tutti i Continenti a nome della Sicilia e non solo: daremo voce a questi straordinari pezzi d’Italia sotto tutti i cieli, una Italia che molto spesso parla proprio siciliano.”

“TeleOne è un progetto editoriale solido e qualificato, non a caso primo in Sicilia per ascolti – dichiarano Giovanni Callea e Davide Morici, cofondatori della Fondazione e figure apicali di questa organizzazione -, un canale televisivo radicato nel territorio che realizza la propria mission diventando lo strumento portare ai siciliani le stesse storie di radici che il progetto ROOTS va raccogliendo da anni”.





La partnership di TeleOne a sostegno del Progetto Roots è un tassello che si aggiunge a una strategia di comunicazione più ampia: dalla collaborazione con 5VIE per creare l’asse Milano-Palermo, a quella con Fondazione Marea e OSDIA, molto attente al tema degli italiani nel mondo, fino alle collaborazioni internazionali già attive con Journal Italia in Brasile, Italy 2 in California e Il Pensiero negli Stati Uniti.

Il ROOTS International Media Network è pronto in vista della celebrazione della prima Giornata Internazionale delle Radici Italiane che avrà luogo il 4 Gennaio 2027 al Teatro Massimo di Palermo, per la quale hanno già concesso il patrocinio la Presidenza della Regione Siciliana e del Comune di Palermo.

L’obiettivo del ROOTS International Media Network è costruire una rete internazionale permanente di comunicazione per mettere in connessione territori, comunità, istituzioni, imprese, università, associazioni e cittadini italiani nel mondo, realizzando iniziative culturali e di cooperazione internazionali.

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