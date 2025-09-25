Radio Studio 90 Italia si riconferma come la radio di riferimento per la Sicilia Orientale, raggiungendo risultati straordinari nei principali parametri di ascolto. Con una programmazione dedicata esclusivamente alla musica italiana, la radio ha saputo conquistare il cuore di migliaia di ascoltatori, affermandosi al primo posto in diverse categorie.



Nei dati recenti, Radio Studio 90 Italia ha registrato un impressionante numero medio di ascoltatori pari a 167.000 al giorno. Ma non è tutto. Il totale degli ascoltatori negli ultimi sette giorni ha raggiunto la cifra record di 653.000, mentre nel quarto d’ora medio si contano ben 11mila ascoltatori. Numeri importanti che evidenziano la popolarità della stazione, ma anche l’affetto e la fiducia che il pubblico ripone nella sua programmazione.





Eloquente la mission di Radio Studio 90 Italia: offrire solo il meglio della musica italiana, creando un legame emotivo con il proprio pubblico. La radio si distingue per la sua capacità di unire generazioni e territori, celebrando la ricchezza e la varietà della cultura musicale italiana. Ogni giorno, gli ascoltatori possono godere di una selezione musicale curata con passione e impegno, che racconta storie ed emozioni.

Radio Studio 90 Italia continuerà a essere la colonna sonora delle giornate, portando avanti la sua “politica” di celebrare la musica italiana e di essere un punto di riferimento, anche nell’informazione.

In un panorama musicale in continua evoluzione, Radio Studio 90 Italia rimane salda nella sua identità, pronta a scrivere nuovi capitoli insieme ai suoi ascoltatori.

