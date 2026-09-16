Dal 17 al 20 settembre show cooking, degustazioni e incontri con le scuole. Nel centro della città, 26 stand gastronomici che celebrano il Pistacchio di Raffadali DOP

Per quattro giorni il centro di Raffadali diventerà il luogo in cui il pistacchio si assaggia, si cucina e si racconta. Dal 17 al 20 settembre torna il Fastuca Fest, giunto alla decima edizione. Come ogni anno, l’installazione artistica degli architetti Li Bianchi e Galvano accompagnerà il pubblico tra le vie del centro, contribuendo a trasformarlo in un palcoscenico urbano.

Il villaggio gastronomico sarà il punto di partenza del percorso: 26 stand proporranno piatti dolci e salati che celebrano il Pistacchio di Raffadali DOP come materia prima. Il Percorso del Gusto, inaugurato giovedì 17 settembre in via Nazionale, resterà aperto per tutta la manifestazione. A Casa San Benedetto e in piazza Progresso, l’Area Expo del Mercato del Pistacchio permetterà inoltre di incontrare i produttori e conoscere più da vicino la filiera del prodotto certificato.





In piazza Europa, l’Area Show Cooking offrirà ogni giorno una diversa interpretazione del pistacchio. Si comincia giovedì 17 settembre alle 20.30 con “La Terrazza degli Dei”, appuntamento curato da Villa Athena con lo chef Max Ballarò. Venerdì 18 alle 20 sarà la volta di “Fastuca & Wine – Note di Sicilia tra vini e Pistacchio di Raffadali DOP”, guidato dall’enologo Gianni Giardina.

Sabato 19 alle 20 il pistacchio incontrerà le produzioni della Puglia e della Valle d’Itria in uno show cooking organizzato con il GAL Valle d’Itria. Domenica 20 il programma prevede, alle 15.30, la seconda Gara di Cucina e, alle 20, “Talenti in verde”, dedicato a lievitati, alta cucina e pasticceria d’autore.

Alle attività dell’Area Show Cooking saranno coinvolti gli studenti di tre istituti del territorio: l’IISS “Amato Vetrano” di Sciacca, l’IISS “Pirandello” di Bivona e l’IIS “Ambrosini–M.L. King” di Favara. Per i ragazzi sarà l’occasione di lavorare sul campo, confrontandosi con chef e professionisti del settore.





Il coinvolgimento delle scuole si estenderà anche all’arte. Sabato 19 settembre, dalle 9.30, “Fastuca & Arts” porterà tra via Nazionale e piazza Progresso un’estemporanea di pittura con gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “G. Galilei” di Raffadali e del Liceo Artistico dell’IIS “Ambrosini–M.L. King” di Favara. Workshop dedicati alle competenze della filiera, alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare completeranno il programma degli incontri.

Non mancheranno musica e spettacoli, con la direzione artistica di Riky Ragusa. Domenica sarà dedicato spazio anche ai più piccoli con il Fastuca Circus Fest: uno spettacolo di circo di strada con Marco Privitera della compagnia Circo Ramingo.

Per gli show cooking la prenotazione è obbligatoria al 334 1005621, fino a esaurimento dei posti. Per partecipare alla seconda Gara di Cucina è possibile scrivere a fastucafest@gmail.com.

Luogo: RAFFADALI, AGRIGENTO, SICILIA

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