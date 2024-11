Moltitudine di premi per il pastrychef Raffaele Caldarelli al “Merano Wine Festival 2024”. Riconoscimento Gold per il panettone Bianca (impasto alla vaniglia arricchito da cubetti di pesca semicandita, guarnito con una delicata ganache alla vaniglia bourbon), Amalfi (prelibatezza agli aromi della pregiata tradizione amalfitana, farcito con cubetti di limone semicandito), Pellecchiella (dolce dal gusto singolare che coniuga il delicato sapore dell’albicocca al cioccolato bianco) e Bosco Bianco (equilibrato mix di mirtilli, lamponi e ribes semicanditi, con copertura al cioccolato bianco); doppio premio Gold e Platinum per il Milanese (cult natalizio, soffice e leggero, armonizzato con buccia d’arancia semicandita, uva sultanina e cedro).

Ogni anno il Merano Wine Festival mette in luce le eccellenze enogastronomiche italiane ed internazionali e l’affermato pastrychef è una presenza apprezzata dal pubblico e dagli addetti del settore. Anche per il 2024, infatti, la commissione esaminatrice lo ha voluto premiare riconoscendone professionalità e competenza nel settore dell’arte dolciaria.

Gusti decisi nei suoi soffici lievitati che puntano all’innovazione senza mai tralasciare la tradizione rendendo il dolce must del Natale una bontà assoluta in tutte le varianti.

Raffaele Caldarelli ha dichiarato: “La partecipazione al Merano Wine Festival è sempre gratificante ed è un’opportunità importante di crescita e di conoscenza. Sono felice per i riconoscimenti ricevuti che consolidano il risultato di un ottimo lavoro di squadra, a cui va il mio più sincero e sentito grazie. Non avrei potuto ottenere un esito simile da solo, senza l’indispensabile collaborazione di tutti coloro che, quotidianamente, si impegnano a lavorare con me e per me”.

Il Natale 2024 si preannuncia ricco di bontà con i panettoni di Raffaele Caldarelli che, per l’occasione, ha realizzato una gamma di quindici proposte. Un dolce speciale, da regalare o regalarsi, una coccola per il palato dal sapore autentico e raffinato.

Luogo: Caldarelli dolce e salato, caldarelli dolce e salato, NOLA, NAPOLI, CAMPANIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.