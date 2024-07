Mercoledì 10 luglio, alle ore 10.30 a Ragusa, presso la centrale operativa ADI Sisifo – Servizi sanitari di Assistenza Domiciliare – (via Alcide De Gasperi n. 24 ) – si terrà la conferenza stampa di presentazione di tutti i servizi gratuiti offerti ai pazienti di tutta la provincia di Ragusa che soffrono di gravi patologie. Tali servizi, a differenza dei casi di emergenza/urgenza per i quali è necessario il ricorso al pronto soccorso o nei casi di ricovero programmato, riguardano le patologie croniche che richiedono una adeguata rete di servizi territoriali in grado di soddisfare la domanda di salute della cosiddetta medicina di prossimità.



Saranno presenti Il direttore tecnico della centrale operativa Maurizio Carnazza, il direttore Operativo Roberto Roccuzzo e per il Consorzio di cooperative sociali Sisifo il presidente Giuseppe Piccolo.



Luogo: via alcide de gasperi, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.