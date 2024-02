Annamaria Aiello è il segretario provinciale della Democrazia Cristiana a Ragusa. L’elezione è avvenuta, questa mattina, durante il Congresso provinciale della DC, che si è svolto all’hotel Borgo Don Chisciotte a Modica. Presenti il segretario nazionale del partito, Totò Cuffaro; l’assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano; l’assessore regionale agli Enti locali, Andrea Messina; l’europarlamentare, On. Francesca Donato, i deputati, On. Ignazio Abbate e On. Carmelo Pace.







Al termine del Congresso, sono stati eletti tutti gli organi della provincia di Ragusa: segretario Annamaria Aiello, vice segretario vicaro Fabio Meli, segretario amministrativo Giorgio Linguanti, vice segretario amministrativo Giulio Maltese, segretario organizzativo Vincenzo Muriana, presidente Michele D’Urso, vice presidente Antonino Calabrese, responsabile comunicazione Giuseppe Ragona.





“Oggi abbiamo scritto un’altra bella pagina della nostra storia, siamo tra i pochi partiti che celebrano i congressi per eleggere democraticamente la propria classe dirigente – dichiara Totò Cuffaro -. Anche qui abbiamo registrato un grande entusiasmo, la gente ha voglia di tornare a fare politica e di accostarsi ad un partito che incarna i valori e i principi della famiglia, della solidarietà, della giustizia, che tutela le fasce più deboli e che è pronto ad ascoltare le esigenze dei cittadini. Auguro buon lavoro ad Annamaria Aiello e a tutti i componenti della segreteria provinciale, con la consapevolezza che i nuovi eletti si impegneranno e lavoreranno per dare risposte alle richieste che giungono dal territorio”.





“È arrivato il momento di riprendere quel filo storico interrotto 30 anni fa. La Democrazia Cristiana sta dimostrando di poter dare risposta ai tantissimi elettori di centro e di ispirazione cattolica che da allora non si sono riconosciuti in nessun partito – dichiara l’On. Ignazio Abbate -. Ci hanno provato in tanti creando partiti di ispirazione pseudo centrista che si sono però rivelati solo satelliti di destra e sinistra. Oggi, possiamo dire con certezza, la DC è la vera e reale alternativa a destra e sinistra, vassalla di nessuno, ma guida per tutti coloro che si rispecchiano nei veri valori di centro. L’affetto e il calore che abbiamo respirato durante questo congresso ci fanno capire che siamo sulla strada giusta”.





“Ancora una volta un’assemblea numerosa ha partecipato ad un congresso – dichiara l’on. Pace -. Faccio i complimenti al collega Abbate per l’impegno che ha sempre profuso per la crescita della DC nel territorio”.

