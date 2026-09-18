Sarà Ragusa ad ospitare un importante convegno internazionale di studi storici. Il convegno si svolgerà il 03 e 04 ottobre 206 e viene organizzato dal Laboratorio degli Annali di Storia di Ragusa con la collaborazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dell’Università di Siena, dell’Unitelma-Sapienza, dell’Università degli studi di Roma, dell’Università degli studi Internazionali di Roma, dell’Università degli studi di Macerata.

Il tema del convegno tratterà delle rotte di mare dal mondo antico al premoderno, con tematiche sui viaggi di mare che hanno caratterizzato viaggi navi e tecnologie e che hanno connesso culture dal lontano nord fino al mediterraneo ed il pacifico.





L’evento rappresenta il nono appuntamento che il laboratorio degli annali di Ragusa organizza nel suo processo di valorizzazione storico e culturale. Con uno sguardo sui commerci ma anche sulle guerre per mare che hanno modificato le geopolitiche di molti continenti. Il convegno sarà anche l’occasione per attuare un forum scientifico di ampia prospettiva storica in cui si confronteranno vari luminari italiani e internazionali collegati alle varie università.

La direzione scientifica del convegno è affidata al Prof. Carlo Ruta, storico di fama internazionale e Direttore del Laboratorio degli Annali di storia di Ragusa e organizzatore del convegno.





Le relazioni inizieranno il 03 ottobre 2026 con il Prof. Carlo Ruta che attuerà l’apertura del convegno dando le ampie linee programmatiche di discussione, seguiranno quelle di Sandra Origone già docente di Storia Medioevale all’Università di Genova, Carmela Panella giurista e docente ordinario di Giurisdizione di Diritto Internazionale all’Università degli Studi di Messina, Giulia Recchia Paleontologa e docente di Paleontologia all’università degli studi di Roma, Sergio Severino Sociologo docente ordinario di Sociologia Generale università di Enna , Concetta Sipione filologa, ricercatrice di Filologia Germanica università degli studi di Catania, Claire Somaglino storica dell’Antico Egitto docente di egittologia all’Università Sorbonne di Parigi ,Giuseppa Tamburello docente di Lingua e Letteratura Cinese università degli studi di Palermo, Maristella Trombetta docente a contratto università degli studi di Bari, Università degli studi di Matera, Giuseppe Varnier epistemologo e docente di Epistemologia Generale e Filosofia della Scienza all’università di Siena.

La giornata del 04 ottobre sarà dedicata ad una tavola rotonda che porterà riflessioni e contributi aggiuntivi al dibattito post convegno.

Luogo: via pezza , 108, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

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