La deputata palermitana del Movimento 5 Stelle, Valentina D’Orso, esprime la sua più profonda solidarietà nei confronti di Claudia Caramanna, Procuratore presso il Tribunale per i minori di Palermo, a seguito del raid compiuto da ignoti nel suo ufficio.

“L’episodio rappresenta un segnale inquietante ed un attacco vile ad un magistrato che si spende quotidianamente nel contrasto alla criminalità organizzata avendo come faro del proprio operato la tutela dei minori – afferma D’Orso – Sono vicina alla dottoressa Caramanna, rinnovo la stima per il suo prezioso lavoro nella nostra difficile città come rinnovo l’apprezzamento per il suo approccio nella risposta al tema del disagio giovanile, che abbiamo avuto il privilegio di ascoltare anche durante le recenti audizioni in Commissione Giustizia alla Camera in tema di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo”.

“Auspico che vengano individuati quanto prima i responsabili di questo vile gesto, ancora più inquietante se associato ad altri episodi che nel recente passato hanno visto come bersaglio la dottoressa Caramanna, per fare al più presto luce sulla vicenda. E’ necessario garantire la massima sicurezza alla Procuratrice Caramanna e a tutti i magistrati della Procura dei minori di Palermo”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.