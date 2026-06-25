Si costituisce ufficialmente nel Consiglio comunale di Randazzo il gruppo consiliare Mpa-Grande Sicilia, composto dai consiglieri Giuseppe Lo Castro, nominato capogruppo, Carmelita Paladina e Nunziata Santangelo.

La nascita del gruppo rappresenta un nuovo punto di riferimento politico e amministrativo all’interno dell’assemblea cittadina, nel segno dei valori dell’autonomismo siciliano, della difesa delle prerogative dei territori e della promozione di politiche vicine alle esigenze delle comunità locali.

Il gruppo Mpa- Grande Sicilia si propone di contribuire con responsabilità e spirito costruttivo all’attività del Consiglio comunale, ponendo al centro dell’azione politica gli interessi della città di Randazzo, la valorizzazione delle sue risorse, il sostegno alle famiglie, alle imprese e alle realtà associative del territorio.





«La nostra azione politica – dichiarano congiuntamente il capogruppo Giuseppe Lo Castro e le consigliere Carmelita Paladina e Nunziata Santangelo – sarà sempre improntata a un atteggiamento serio, responsabile e costruttivo. Pur svolgendo il ruolo di forza di opposizione, valuteremo con scrupolo ogni atto amministrativo, sostenendo tutte le iniziative che riterremo utili per lo sviluppo, la crescita e il benessere della città di Randazzo. Entriamo con convinzione a far parte di Mpa-Grande Sicilia perché ci riconosciamo pienamente nei valori dell’autonomismo, che mettono al centro i territori, le comunità locali e la loro capacità di costruire il proprio futuro.





L’adesione a questo progetto politico ci consentirà di non rimanere confinati alla dimensione comunale, ma di inserirci in una rete più ampia di amministratori e rappresentanti istituzionali, creando sinergie e opportunità nell’interesse di Randazzo. Il nostro impegno sarà quello di lavorare ogni giorno affinché la città possa crescere, guardando con fiducia anche alle occasioni che arrivano dal confronto e dalla collaborazione con il resto della Sicilia».

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