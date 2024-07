Ieri 30 giugno 2024,

due uomini, a quanto pare “stranieri”, hanno pulito la stradina che collega via dei Pescatori con via dei Barcaioli a Sferracavallo.

Un piccolo gesto di civiltà, un enorme monito nei confronti di RAP e RESET, in quanto la maggior parte delle vie della borgata marinara non sono servite dal servizio di spazzamento né tanto meno dal diserbo e nella stradina, percorsa giornalmente dai tanti turisti che pernottano nelle strutture recettive, non si vede uno spazzino da almeno un anno.





Luogo: via Scalo di Sferracavallo, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.