Violenze e rapine diurne e notturne. Sono numerosi e preoccupanti gli episodi ai danni degli uffici postali della provincia di Catania. L’ultimo, in ordine di tempo, la rapina in un ufficio ad Adrano, armato di coltello. UGL Catania esprime grande solidarietà ai lavoratori coinvolti e grande preoccupazione per la situazione.





“La frequenza e la gravità degli episodi stanno alimentando un crescente clima di insicurezza tra i lavoratori che non si sentono al sicuro nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane. Ecco perché UGL chiede a gran voce una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Sarebbero utili anche l’installazione di dispositivi di sicurezza avanzati, l’intensificazione dei controlli nelle aree più esposte e una revisione delle procedure operative per prevenire e gestire situazioni di rischio”, dichiara Simone Summa segretario provinciale UGL Comunicazioni e membro nazionale dell’organismo paritetico su salute e sicurezza dei lavori.





“Non un caso isolato, tra rapine e furti di Atm, magari anche con esplosivi, la sicurezza di cittadini e lavoratori è a serio rischio. Garantire la sicurezza negli uffici postali significa garantire un servizio essenziale”, afferma Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania.

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