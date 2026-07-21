RARA Festival of Improvised Music and Arts — 17ª edizione

Dal 31 luglio al 2 agosto 2026, Meraki Testa dell’Acqua (Noto, SR)

Torna RARA Festival of Improvised Music and Arts, giunto alla sua 17ª edizione, in programma da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2026 presso Meraki Testa dell’Acqua, nel cuore della Valle Iblea, a Noto.

Più che un festival nel senso classico del termine, RARA è da sempre pensato come un contenitore di incontro e collaborazione spontanea tra artisti di tutte le discipline, con un focus particolare sulla musica. Un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove jam session, collaborazioni inedite e concerti si intrecciano in un’atmosfera intima e conviviale.





Un’iniziativa culturale per il territorio

RARA è un’innovativa iniziativa culturale nata per potenziare e dare spazio agli artisti locali, offrendo al contempo un’opportunità di scambio creativo a livello sia locale che internazionale. Il festival rende accessibile a un pubblico più ampio una cultura di nicchia, contribuendo a valorizzare il panorama culturale del territorio — in particolare la musica sperimentale e le arti improvvisative in Sicilia e in Italia.

Il cuore del progetto è l’improvvisazione, declinata in musica e arte in ogni sua forma: dall’elettronica live e sperimentale agli spettacoli multimediali basati sulla sperimentazione scenica.





Nuovi partner per il 2026

Per la prima volta, RARA approda a Testa dell’Acqua, ospitato dall’associazione culturale no profit Meraki Testa dell’Acqua, registrata nell’agosto 2024 con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali dedicate ai soci. Meraki TDA è anche un luogo dedicato a residenze artistiche, collaborazioni multidisciplinari e incubazione di progetti — una cornice naturale per lo spirito di RARA.

Tra le novità di quest’anno anche un nuovo partner d’eccezione: Hemingway Vineria Cucina Spirits di Modica, che curerà l’area food & bar del festival con proposte di qualità.





Gli artisti

L’edizione 2026 porterà a Testa dell’Acqua un cartellone di artisti di grande rilievo internazionale e nazionale, tra cui:

Cleveland Watkiss (GB) — vocalist dalla lunga carriera, con collaborazioni al fianco di artisti come Branford Marsalis, Björk, Stevie Wonder, la Royal Philharmonic Orchestra e la London Chamber Orchestra, e moltissimi altri (per approfondire, la sua pagina Wikipedia)

Piotr Damasiewicz (Polonia) — trombettista e bassista virtuoso

Lettner Schillaci Longo Trio, con la sassofonista austriaca Edith Lettner

Claudio Covato, astro nascente della scena degli Iblei



Rara Trio legati al cofondatore e direttore artistico Alessandro Vicard, da anni residente a Vienna

Fabio Rizzo, alla chitarra palermitana acnhe cofondatore dei Lero Lero

Riad Hawa e Marwan Nahle (Libano)

Chaque Objet

Neoanderthal, artista autoctono ora trasferitosi a Barcellona, che chiuderà il festival con sperimentazioni elettroniche eseguite con i suoi strumenti autocostruiti

Le Rune

Devi Moon

+ altri special guest in via di conferma

Non mancheranno momenti dedicati a danza, pittura e video art, oltre ai suggestivi tramonti sulla Valle Iblea che da sempre accompagnano le serate del festival.





Un’esperienza intima

I posti disponibili sono volutamente limitati, per preservare l’essenza intima ed essenziale di questo evento-laboratorio, pensato come spazio di incontro autentico tra artisti e pubblico. E’ obbligatorio essere tesserati come soci dell’associazione Meraki.

Sostieni RARA

È possibile sostenere il festival attraverso la campagna di crowdfunding attiva su: https://linktr.ee/rarafestival

Per maggiori informazioni: www.rarafestival.eu — facebook.com/rarafestival

RARA Festival of Improvised Music and Arts

31 luglio – 2 agosto 2026

Meraki Testa dell’Acqua, Noto (SR)

Luogo: Testa Dell’Acqua, Sicilia, Italy, Testa Dell’Acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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