Amori e tradimenti saranno il tema del settimo appuntamento della rassegna letteraria “Bagli Narranti”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi”con la collaborazione del Comune e della Libreria Ubik di Erice. Giovedì 9 maggio alle ore 18.00, presso il Baglio Elena di Pietretagliate, sarà presentato il romanzo “Sono io che vi chiamo”, di Giampiero Montanti, edito da Margana Edizioni. Il libro si ispira a una storia realmente accaduta a Trapani. Nel 1955 un uomo, Giorgio Mariani, abbandona la moglie e il figlio per fuggire con una ragazza molto più giovane di lui, Eleonora Santini. L’eco di questo scandalo influenza almeno due generazioni, tramandando riprovazione e odio per i due amanti. Molti anni dopo la donna torna in Sicilia per raccontare la propria versione dei fatti ai nipoti di Giorgio e ripristinare la verità. Una storia appassionante che ha già conquistato numerosi lettori. Converserà con l’autore, il giornalista e scrittore Maurizio Macaluso. Le letture saranno a cura della professoressa Antonella Scaduto. In programma una degustazione di vini dell’Azienda OstiNati. L’ingresso è libero.





