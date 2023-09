Il reggae, ma anche il pop, suonati insieme da un jamaicano puro e un siciliano doc.

È un ponte che lega insieme Kingstom e Palermo quello che si formerà l’otto settembre al Marrakech in via Cristoforo Colombo 100 a Carini in un evento organizzato da Dorian.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o l’apericena a base di carne o a base di pesce.

Alle 22 saliranno sul palco Raymond Wright e Filippo Verna Cuticchio, protagonisti di un concerto davvero speciale. Grazie alla padronanza della sua splendida voce Wright ci immergerà nell’atmosfera delle grandi voci nere come Luther Vandross, Beres Hammond, Luciano, Barry White, Maxwell. Un viaggio musicale che colpirà l’anima del pubblico, facendola tremare di piacere.

Seguirà dj set con Francesco Mistretta.

Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615.

Luogo: Marrachech, Via Cristoforo Colombo, 100, CARINI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/09/2023

Data Fine: 08/09/2023

Ora: 20:00

Artista: Raymond Wright e Filippo Cuticchio

Prezzo: 0.00

