Palermo. “Non condividiamo la narrazione secondo cui in Sicilia mancherebbero elettricisti qualificati. I dati disponibili dimostrano, al contrario, che sul territorio esistono competenze e candidati per le figure professionali richieste dalle imprese”. È quanto affermano il commissario della Uil Sicilia, Emanuele Ronzoni, e Giuseppe Raimondi della Uil Scuola, rispondendo alle dichiarazioni di Sicindustria, sulla vicenda del reclutamento di elettricisti in Argentina. Lo dimostra, innanzitutto, l’ultimo concorso dell’Amg di Palermo per l’assunzione di 4 elettricisti, ha da poco raccolto 440 candidature. Un numero che smentisce l’idea di una carenza diffusa di professionisti nel settore. A ciò si aggiungono gli interventi del programma Gol, che ha formato elettricisti per un numero compreso tra 900 e 1.200 unità. Inoltre, sempre elettricisti si trovano all’interno dei corsi dell’istruzione e formazione professionale (Ifp). “Il presidente dell’associazioni industriali, Luigi Rizzolo, che è anche componente del comitato regionale Inps, dovrebbe già conoscere questi dati. Non è possibile sostenere la mancanza di figure sul territorio quando non c’è stata una partecipazione piena e strutturata nella individuazione dei bisogni e nella valorizzazione delle competenze già presenti nella nostra terra. Le imprese, quindi, devono essere coinvolte fin dalle prime fasi nella ricerca, nella selezione e nella definizione dei profili professionali da formare – sottolinea Ronzoni”. La Uil Sicilia chiede che le esigenze di reclutamento siano affrontate privilegiando, prima di ogni altra strada, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro locale con il coinvolgimento effettivo di enti di formazione, istituzioni e imprese. “Investire sulle persone che vivono e si formano in Sicilia significa rafforzare il tessuto produttivo regionale, creare opportunità concrete di lavoro e valorizzare le competenze già disponibili sul territorio”, conclude Ronzoni.

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