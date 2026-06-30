Creare opportunità di lavoro, favorire l’incontro tra domanda e offerta e contrastare il lavoro irregolare attraverso strumenti concreti. È questo l’obiettivo del Recruiting Day, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e Migratorie attraverso contributi ai sensi dell’articolo n. 1 commi 898-900, della legge n. 207/2024, Annualità 2026 e 2027, che si è svolto presso il Punto Migrants di Catania, in via Luigi Sturzo 154.

L’iniziativa ha coinvolto numerose aziende del territorio e lavoratori migranti già inseriti nel tessuto sociale della città, offrendo uno spazio di confronto diretto finalizzato a valorizzare competenze, esperienze professionali e reali possibilità di inserimento lavorativo.

Alla giornata hanno preso parte i rappresentanti della cooperativa San Francesco, i referenti del progetto di Catania e le imprese aderenti, che hanno condiviso l’importanza di creare percorsi di occupazione fondati sulla trasparenza, sulla legalità e sulla valorizzazione del capitale umano.

Dopo una presentazione delle finalità del progetto, si è entrati nel vivo dell’iniziativa con i colloqui individuali tra aziende e candidati. I primi riscontri sono stati particolarmente positivi: una delle imprese presenti, operante nel settore della rivendita di materiali edili, ha manifestato un concreto interesse nei confronti di due candidati, aprendo la strada a un possibile matching attraverso la piattaforma dedicata.

Il Recruiting Day si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere un mercato del lavoro inclusivo e regolare, favorendo l’emersione delle competenze dei lavoratori migranti e contrastando fenomeni come il lavoro nero e il caporalato. Un’iniziativa che dimostra come la collaborazione tra istituzioni, enti del territorio e sistema produttivo possa tradursi in opportunità concrete di crescita, integrazione e sviluppo per l’intera comunità.

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