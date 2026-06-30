Dal 4 luglio

Da sabato 4 luglio prendono ufficialmente il via in tutta Italia i saldi estivi 2026, appuntamento atteso da milioni di famiglie che sperano di approfittare delle promozioni per recuperare acquisti rimandati nei mesi precedenti. In un periodo ancora segnato dalla riduzione del potere d’acquisto, la stagione degli sconti rappresenta per molti italiani una delle poche occasioni per concedersi spese programmate da tempo. Proprio per questo motivo l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” ha diffuso una guida pratica destinata ad accompagnare i cittadini verso acquisti più consapevoli.

Secondo quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’associazione, una parte consistente dei consumatori ha scelto di attendere proprio l’inizio dei saldi per effettuare acquisti rimasti in sospeso negli ultimi mesi, confidando nella possibilità di ottenere prezzi più convenienti.

Il presidente nazionale dell’associazione, Emilio Graziuso, descrive così il quadro economico che accompagna l’inizio delle vendite promozionali: “Negli ultimi anni, a causa della crisi economica e del crollo del potere di acquisto delle famiglie, vi è attesa tra i consumatori italiani per i saldi, ormai alle porte. Da un sondaggio condotto dalla nostra Associazione è emerso che moltissimi consumatori hanno atteso questo momento per permettersi qualche acquisto, rinviato nei mesi appena trascorsi nella speranza di poterlo realizzare a prezzo scontato”.

L’associazione richiama però alla prudenza: “Come Associazione Nazionale ‘Dalla Parte del Consumatore’ riteniamo che i consumatori, nonostante l’euforia, adottino alcune accortezze nell’approcciarsi all’acquisto scontato. Per questo motivo abbiamo redatto un agile vademecum ‘Dalla Parte del Consumatore’”.

Occhio agli sconti troppo elevati

Uno dei primi consigli riguarda le offerte apparentemente più vantaggiose. Riduzioni superiori al 50 per cento richiedono sempre una verifica attenta. In alcuni casi potrebbero riguardare prodotti appartenenti a collezioni precedenti oppure merce inserita nei punti vendita soltanto con l’inizio dei saldi.

Le vendite di fine stagione devono infatti riguardare prodotti realmente destinati alla chiusura del ciclo commerciale stagionale. Per questo è opportuno osservare eventuali anomalie nei negozi che, a pochi giorni dall’inizio degli sconti, avevano scaffali quasi vuoti e improvvisamente risultano completamente riforniti.

Separazione chiara tra articoli scontati e prezzo pieno

Le regole prevedono che la merce oggetto di saldo venga esposta separatamente rispetto ai prodotti venduti senza riduzioni di prezzo. La distinzione deve essere immediatamente visibile al consumatore.

Cartellini completi e trasparenti

Ogni articolo in saldo deve riportare informazioni precise.

Devono comparire obbligatoriamente:

il prezzo originario;

la percentuale di sconto;

il prezzo finale applicato;

il prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti.

La mancanza di uno di questi elementi rappresenta un’irregolarità.

Quando non fanno provare un capo

La prova di un capo d’abbigliamento non costituisce un obbligo assoluto per il negoziante. Tuttavia, quando un esercente vieta categoricamente questa possibilità, il consumatore farebbe bene a prestare maggiore attenzione prima di acquistare.

Carta di credito sempre valida, anche durante i saldi

Le regole sui pagamenti elettronici non cambiano durante il periodo delle vendite promozionali. I commercianti devono accettare carte di credito e altri strumenti di pagamento elettronico anche sugli articoli scontati. In caso di rifiuto il consiglio è evitare l’acquisto e segnalare l’episodio agli organismi competenti o alle associazioni che tutelano i consumatori.

Lo scontrino non va mai buttato

Conservare la ricevuta resta fondamentale. Lo scontrino rappresenta infatti la prova dell’acquisto e tutela il cliente in presenza di prodotti difettosi o non conformi. Molti negozi continuano a esporre avvisi secondo cui la merce acquistata in saldo non può essere cambiata. Questa regola non vale quando il prodotto presenta un difetto. Se non è possibile procedere alla sostituzione, il cliente mantiene il diritto al rimborso.

La garanzia dura due anni anche sui prodotti scontati

Il Codice del Consumo tutela il cliente anche durante i saldi. La garanzia legale resta valida per due anni dalla data di acquisto, compresi i prodotti venduti con riduzione di prezzo.

Il rischio di spendere più del previsto

Uno degli errori più frequenti riguarda l’effetto psicologico dello sconto. Molti consumatori finiscono per acquistare articoli non realmente necessari convinti di star risparmiando. Una strategia utile consiste nel preparare una lista degli acquisti prima dell’inizio dei saldi e rispettarla.

Meglio confrontare prezzi e scegliere negozi conosciuti

Prima dell’inizio delle vendite promozionali conviene osservare i prezzi praticati da più negozi. Annotare il costo di un prodotto prima degli sconti permette di capire se la riduzione sia autentica. Lo stesso principio vale durante il periodo dei saldi: confrontare più esercizi commerciali resta una delle abitudini più efficaci. Acquistare presso negozi conosciuti oppure scegliere prodotti di cui si conoscono già prezzo e qualità rappresenta un’ulteriore garanzia.

Per aggiornamenti sulle attività dell’associazione e sui temi legati alla tutela dei consumatori è disponibile il sito ufficiale Dalla Parte del Consumatore oltre al canale WhatsApp gratuito dedicato.