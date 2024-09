Martedì 10 settembre alle ore 11:00 all’interno della Sala delle Carrozze di Villa Niscemi a Palermo, sede di rappresentanza del sindaco Roberto Lagalla, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Multisport Fisdir”. Si tratta di un programma di iniziative volte alla promozione sportiva paralimpica in Sicilia., finanziate dall’assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Le attività sono rivolte a soggetti con disabilità intellettivo relazionale. Il progetto intende promuovere, su tutto il territorio siciliano, la pratica sportiva degli utenti con disabilità intellettivo relazionale e punta a garantire l’inserimento degli stessi all’interno di associazioni sportive strutturate. La pratica sportiva, ancora una volta, assume un valore primario, sia dal punto di vista riabilitativo, come mezzo di recupero fisico e funzionale, sia dal punto di vista sociale, come strumento di integrazione e compartecipazione alla vita comunitaria.

Il coordinamento e la gestione del progetto sono di competenza della Fisdir – Delegazione regionale

Sicilia, col supporto dei tecnici dell’associazionismo locale e dei tecnici individuali.

Le discipline

Palermo: tennistavolo, atletica leggera, tennis, pallacanestro, judo, tiro con l’arco, calcio, nuoto, pallanuoto, equitazione, canottaggio

Catania: tennistavolo, equitazione

Trapani: atletica leggera, tennistavolo, tennis e calcio

Caltanissetta: calcio, tennis, atletica leggera

Messina: tiro con l’arco, atletica leggera e nuoto

Enna: nuoto, atletica leggera

Agrigento: atletica leggera, tennistavolo

Siracusa: atletica leggera, tennistavolo

Ragusa: atletica leggera, equitazione

All’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Anna Cane, saranno presenti l’assessore Turismo, Sport e Spettacolo della Regione, Elvira Armata, l’assessore allo Sport del Comune di Palermo Alessandro Anello, l’assessore alle Attività sociali del Comune di Palermo Rosi Pennino, il presidente del Cip Sicilia Salvatore Mussoni, il delegato regionale Fisdir Sicilia Roberta Cascio e il consigliere federale Fisdir Gaspare Majelli.





Luogo: Villa Niscemi, piazza Niscemi, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 10/09/2024

Data Fine: 10/09/2024

Ora: 11:00

Artista: Fisdir

Prezzo: 0.00

