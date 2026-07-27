La Filca Cisl esprime il proprio apprezzamento alla Guardia di Finanza della Compagnia di Paternò e al Comando Provinciale di Catania per la brillante operazione che ha consentito di recuperare mezzi e attrezzature da cantiere sottratti a un’impresa edile del territorio e di restituirli al legittimo proprietario.

L’intervento delle Fiamme Gialle assume un valore che va oltre il recupero di beni stimati in circa 80 mila euro. Si tratta di un’azione che tutela il sistema produttivo locale, garantisce continuità alle attività delle aziende e rafforza la fiducia di chi opera quotidianamente nel rispetto delle regole.

” Colpire chi vive di criminalità -hanno detto il segretario generale Filca Cisl Catania Giuseppe Famiano e il segretario Filca Cisl Sicilia Paolo D’Anca- e restituire strumenti di lavoro a un’impresa significa salvaguardare non solo un’attività economica, ma anche i posti di lavoro che da essa dipendono. Troppo spesso si sottovaluta l’impatto che episodi di questo tipo hanno sul settore delle costruzioni: il furto di mezzi e attrezzature può rallentare i cantieri, generare pesanti perdite economiche e mettere in seria difficoltà aziende che investono, producono ricchezza e offrono occupazione. Per questo è fondamentale che lo Stato continui a essere presente con determinazione, contrastando ogni forma di illegalità che rischia di mettere in ginocchio il tessuto imprenditoriale del nostro territorio. Sostenere le imprese sane significa creare le condizioni per uno sviluppo stabile, difendere il lavoro e garantire un futuro a migliaia di famiglie.”

La Filca Cisl – concludono- rinnova il proprio sostegno all’azione delle forze dell’ordine e ribadisce che la lotta all’illegalità rappresenta una condizione imprescindibile per favorire gli investimenti, tutelare il lavoro e assicurare uno sviluppo economico fondato sul rispetto delle regole e sulla sicurezza

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