COMUNICATO STAMPA

Regina: “Scacco al Re”

Evento sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo

contro la violenza sulle donne e di genere.

Un evento per spiegare cosa vuol dire subire violenza e sensibilizzare la Comunità, perché la sensibilizzazione ad un tema così doloroso passa attraverso testimonianze condivise, e l’invito non può che essere quello di reagire e ritrovare speranza grazie al grande ed appassionato lavoro sul territorio di istituzioni, associazioni, educatori.

Palermo, 10 maggio 2023 – «Talvolta la violenza si consuma dentro le mura di casa, quel luogo che dovrebbe essere il posto per antonomasia più sicuro per ciascuno. Qualche volta accade anche vicino a noi, ai nostri amici, ma siamo così distanti dall’argomento che crediamo in una lite passeggera … – racconta Luca De Giorgi, Presidente dell’Associazione Vita Onlus di Milano, co-ideatore dell’evento assieme a Ennio Giganti, organizzatore e promotore dello stesso insieme con l’Associazione MarcoSacchi di Palermo – L’obiettivo dell’incontro di sabato 27 maggio al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo è quello di fare rete tra associazioni, collaborare con le Istituzioni, sensibilizzare ogni cittadino. Dobbiamo far capire che le vittime possono essere vicine a noi. Dobbiamo imparare a riconoscere i segnali e i messaggi anche non verbali. Ma, soprattutto, far capire a chi ne è vittima, che non si è soli; che ci sono organizzazioni e associazioni pronte a dare una mano, che capiscono senza giudicare cosa si sta passando. La speranza e la consapevolezza sono le parole cardine della serata.».

«L’evento non sarà soltanto un momento di confronto e di “parole”, ma anche un concreto gesto a favore della Città. Bisogna fare! – dichiara Rosalba Muratori, Presidente dell’Associazione MarcoSacchi di Palermo – Il ricavato del contributo di solidarietà all’ingresso sarà, infatti, integralmente donato a due Associazioni presenti a Palermo: Life and Life e Le Onde. Il contributo andrà a supportare finanziariamente concretamente le attività di queste due associazioni che da tempo sono attive sul territorio di Palermo. Perché vogliamo che sia compreso che non bastano più solo le parole, ma occorre agire in modo rapido e concreto, coeso e in rete fra associazioni, Istituzioni e cittadinanza.».

«Quando ho anticipato a Dacia Maraini l’idea ho trovato subito disponibilità e coinvolgimento. Partendo dalla condivisione di valori – aggiunge Ennio Giganti, co-ideatore dell’evento – abbiamo creato questo evento accogliendo, progressivamente, attorno a noi tante altre persone con le quali andremo a realizzarlo, a dimostrazione che, insieme, si può fare la differenza, come la sta facendo nella regia di questa serata Sergio Vespertino assieme a tutte le persone che saliranno sul palco come testimoni e portavoce. Un evento che ha raccolto la adesione e il coinvolgimento dei ragazzi di due scuole palermitane, mentre per la realizzazione di questa serata, abbiamo al nostro fianco Credem-Euromobiliare Private Banking perché particolarmente sensibile a tematiche relative al rispetto della Persona e contro ogni forma di violenza. Per prenotare si può contattare direttamente il Real Teatro Santa Cecilia telefono 0917782300, oppure sul sito del teatro stesso, o sui siti di biglietteria online. Inoltre, – aggiunge Ennio Giganti – per ringraziare i partecipanti e gli attori tutti, è incluso nell’ingresso un catering offerto da Coast to Coast a fine serata.».

Biglietteria

Real Teatro Santa Cecilia telefono 0917782300 dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:00

Tutti i punti online del circuito “tickettando”

Online https://brassgroup.organizzatori.18tickets.it/event/27179

Per ulteriori informazioni e Ufficio stampa

Luca De Giorgi, Associazione Vita Onlus, 333.740.34.56, info@vitaonline.org

Rosalba Muratori, Associazione Marcosacchi, sacchimuratori@libero.it

Ennio Giganti, 339.76.92.082, enngiga@gmail.com

