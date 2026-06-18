“Prima il programma, poi il perimetro e infine il candidato presidente dichiara il Vice Segretario del Psi, l’ On Nino Oddo.

L’avvicinarsi del 2027 determina in Sicilia un’affannosa ricerca del sistema migliore per presentarsi agli elettori.

E parere del Psi che bisogna andare per gradi. Innanzitutto andrebbe messa nero su bianco la proposta politico programmatica che offriamo ai siciliani, non basta evidenziare i fallimenti del governo Schifani, occorre esplicitare quale Sicilia vogliamo.





Su questa base costruiamo il perimetro della coalizione, senza veti preventivi, aperto alle forze disponibili a concorrere ad un progetto di cambiamento.

Solo allora si porrà il tema dell’individuazione del candidato presidente, attraverso le primarie se del caso. Non dimenticando l’esito nefasto di quelle del 2022. Con i 5 stelle che perse le primarie si sganciarono dalla coalizione e chi le vinse, la Chinnici, approdata successivamente dall’altro lato della barricata”.

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