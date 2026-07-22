L’Unione di Centro sarà presente alle prossime elezioni regionali siciliane con proprie liste in tutta l’Isola. La decisione, assunta d’intesa con il Coordinatore Regionale dell’Udc Sicilia, l’ On. Decio Terrana, segna l’avvio della fase conclusiva di costruzione della proposta politica del partito in vista dell’appuntamento elettorale.

La composizione delle candidature è già in uno stadio avanzato: circa l’80% delle liste risulta infatti definito. Particolarmente significativo il lavoro svolto in provincia di Trapani, dove la squadra è ormai pressoché completata e si presenta con un profilo politico e professionale di rilievo.





Secondo quanto trasmesso dal Coordinatore Provinciale dell’Udc di Trapani, l’ On. Francesco Regina, la lista sarà composta da candidati capaci di rappresentare l’intero territorio provinciale, con un equilibrio tra esperienza amministrativa, competenze professionali e nuove energie, valorizzando al tempo stesso figure innovative in grado di interpretare le esigenze delle comunità locali. “Stiamo costruendo una proposta politica seria e credibile, mettendo insieme persone qualificate e rappresentative delle diverse realtà provinciali. L’obiettivo è offrire agli elettori una squadra autorevole, in grado di contribuire concretamente allo sviluppo della Sicilia e della provincia di Trapani”, dichiara l’On. Francesco Regina.

L’Unione di Centro punta così a consolidare la propria presenza nello scenario politico regionale, presentandosi quindi con liste autonome e una classe dirigente radicata nei territori in grado di rappresentare con efficacia le istanze dei cittadini siciliani.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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