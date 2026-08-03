È partita questa mattina da Palazzo Minoriti, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana a Catania, la campagna elettorale di Davide Vasta, candidato alle prossime elezioni regionali nelle liste di Sud Chiama Nord, a sostegno della candidatura di Cateno De Luca alla Presidenza della Regione Siciliana. Già deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e oggi sindaco di Riposto, Vasta è tra i candidati scelti dal leader di Sud Chiama Nord per rappresentare il territorio etneo in una competizione che punta a costruire un’alternativa fondata sull’esperienza amministrativa, sulla competenza e sul rapporto diretto con i cittadini.

A presentare ufficialmente i candidati è stato il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, che ha ribadito la volontà di costruire una squadra composta da amministratori e figure che hanno maturato una concreta esperienza sul campo. “Si parte da Davide Vasta perché non solo è stato uno dei pionieri nel 2022, quando è stato sdoganato il progetto, ma ha dimostrato di essere un galantuomo e di accettare il percorso di crescita nei palazzi municipali – spiega Cateno De Luca – Consiglio che, personalmente, gli ho dato e che ha messo in pratica. Oggi è una ricandidatura che, rispetto al 2022, è arricchita da una competenza che definisce anche quello che per noi è il target dei candidati ideali di Sud Chiama Nord e anche dei parlamentari che desideriamo che rappresentino il mondo di Sud Chiama Nord nel parlamento siciliano”.





L’avvio della campagna elettorale, ospitato nella sede istituzionale di Palazzo Minoriti, ha rappresentato il primo momento pubblico di un percorso che vedrà Vasta impegnato nei prossimi mesi in tutta la provincia di Catania. “Accolgo questa candidatura con entusiasmo e con un forte senso di responsabilità – dichiara Davide Vasta – Dopo l’esperienza all’Assemblea Regionale Siciliana e quella da sindaco di Riposto, sento il dovere di mettere ancora una volta il mio impegno al servizio della nostra terra. In questi anni ho imparato che i risultati si raggiungono ascoltando i cittadini, affrontando i problemi con concretezza e lavorando ogni giorno senza proclami.





È questo il metodo che voglio portare anche in questa campagna elettorale: stare tra la gente, raccogliere le istanze dei territori e trasformarle in proposte serie e realizzabili. La Sicilia – conclude – ha bisogno di una politica che conosca davvero le esigenze delle comunità locali e che sappia dare risposte, non promesse”. Nei prossimi giorni prenderà il via il calendario degli incontri sul territorio, attraverso i quali Davide Vasta presenterà il proprio programma e incontrerà cittadini, associazioni, categorie produttive e amministratori locali, con l’obiettivo di raccogliere proposte e costruire un progetto condiviso per il futuro della Sicilia.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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