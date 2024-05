L’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS, ha presentato un’ interrogazione al Presidente della Regione Schifani, all’ Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana Scarpinato e all’Assessore per l’ istruzione e la formazione professionale Turano , richiedendo chiarimenti in ordine alla designazione da parte del Ministero di propri rappresentanti in seno ai Collegi di Revisione delle Istituzioni scolastiche siciliane tra soggetti dipendenti degli Uffici scolastici provinciali che secondo alcune segnalazioni non risultano iscritti al Registro dei Revisori Legali, così come disciplinato dalla normativa regionale vigente. Nell’ interrogazione l’ On. Marchetta chiede di sapere se non si ritenga opportuno procedere, alla verifica della sussistenza dei requisiti, previsti dalla normativa vigente e valutare un controllo, evidenziando quali provvedimenti si intendono adottare in caso di mancanza dei requisiti per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori di designazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

“Ho ricevuto da parte di numerosi professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali – ha detto l’ On. Marchetta – richieste di chiarimento in ordine alle procedure di designazione dei componenti nei Collegi di Revisione delle Istituzioni scolastiche siciliane, ad opera del Ministero dell’Istruzione e del Merito con particolare riferimento al possesso, in capo ai componenti designati da detto Ministero, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, lo svolgimento di una professionalità al servizio di enti pubblici – ha concluso l’ On. Marchetta – presuppone il possesso di alcuni specifici requisiti, credo sia corretto procedere con una verifica nel rispetto delle professionalità che devono garantire il controllo sugli adempimenti amministrativo-contabili delle nostre istituzioni scolastiche”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.