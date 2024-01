Regione – “Nel manifestare personalmente ma anche pubblicamente per il ruolo che rivesto, il dolore per l’ atroce morte di Aron, il pitbull bruciato vivo dal suo padrone in una piazza nel centro di Palermo – dichiara il Deputato Segretario dell’ Ars l’ On. Rosellina Marchetta – manifesto l’ intenzione di promuovere una serie di iniziative di natura legislativa e culturali per dare piena attuazione alla normativa vigente in Sicilia per la tutela degli animali e possibilmente migliorarla con il contributo degli operatori e le associazioni operanti nel settore. La tutela degli animali non deve essere solo un obbligo normativo ma un dovere morale e civile di ogni cittadino, la vicenda di Aron ci sollecita tutti a fare di piu’ per arginare un fenomeno intriso di crudeltà e assoluta mancanza di rispetto per ogni forma di vita”. Nei giorni scorsi il cane era stato ricoverato dopo l’intervento di un passante, riportando ustioni su oltre l’80% del corpo e gravi danni agli organi interni, dopo essere stato bruciato dal proprietario. “Nel ringraziare quanti si sono presi cura di Aron, curato presso la Clinica Zarcone di Palermo assistito e vegliato dai volontari Lav – ha proseguito l’ On. Rosellina Marchetta – auspico a livello nazionale, come richiesto dalla LAV che la Commissione Giustizia della Camera, proceda con l’esame e l’ approvazione delle proposte di legge per inasprire le pene e rendere più efficaci le norme per perseguire i reati contro gli animali”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.