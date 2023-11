L’azienda punta al mercato delle energie rinnovabili negli Emirati Arabi: una partnership in loco e l’annuncio al WETEX di Dubai, dove si trova tra le 28 aziende scelte da ITA – Italian Trade Agency

Vittoria (RG), 21 novembre 2023

REIWA apre una sede commerciale a Dubai e lo annuncia proprio dalla città degli Emirati Arabi Uniti, dove dal 15 al 17 novembre ha partecipando al WETEX, il più grande appuntamento al mondo che promuove le tecnologie e le innovazioni più avanzate nel settore delle rinnovabili e della sostenibilità.

L’azienda con sede a Vittoria (RG) è tra le 28 scelte da ITA – Italian Trade Agency a rappresentare l’Italia a Dubai.

REIWA ha scalato in questi anni l’interesse delle grandi corporate che si occupano di energia rinnovabile grazie alla tecnologia di SandStorm, il robot in grado di ottimizzare la pulizia dei pannelli solari dei grandi impianti fotovoltaici e di farlo a secco, con il risultato di migliorare il risultato e risparmiare grandi quantità di acqua. Un’innovazione capace di generare impatto positivo se adottata su larga scala. Dopo una sperimentazione con A2A e l’acquisizione della tecnologia da parte di Enel Green Power, oggi REIWA si presenta al mondo e annuncia l’apertura della nuova sede a Dubai.

«Per noi è un grande orgoglio poter rappresentare l’Italia – ha detto Salvo Salerno, amministratore e cofondatore insieme a Salvatore Occhipinti della società-. Oggi essere qui tra i più grandi innovatori al mondo è un momento che ci stimola a continuare la ricerca che da anni ci impegna, dotando SandStorm di nuove funzionalità, tra cui quelle legate alla manutenzione degli impianti e con possibilità predittive riguardo a guasti e usura. Lavoriamo da un anno a entrare nel mercato emiratino, abbiamo costruito dei rapporti con dei partner locali, uno dei quali particolarmente importante. Grazie all’esperienza di Giuseppe Paladino, nostro socio e advisor che ha esperienza in quei luoghi, la nostra attuale sede commerciale potrebbe evolvere nei prossimi mesi anche in una sede produttiva. Abbiamo puntato sugli Emirati Arabi perché le condizioni climatiche del territorio emiratino valorizzano al massimo le capacità del nostro robot. Per la sabbia e il vento, infatti, in quei luoghi è necessario ripulire i pannelli fotovoltaici due volte al giorno e SandStorm potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo importante. L’invito di ITA a partecipare al WETEX è stata un’ulteriore occasione significativa per consolidare la nostra presenza in quei luoghi».

«Abbiamo da tempo avviato contatti con dei partner di Dubai, aprendo una sede qui per poter dialogare anche con questa parte di mondo, che si è mostrata molto interessata alle nostre tecnologie. Per noi essere qui oggi insieme ai colossi italiani di questo settore è un traguardo di grande significato, che conferma la validità e l’originalità del nostro percorso» ha aggiunto Giuseppe Paladino, socio di REIWA a Senior Advisor, presente al WETEX.

Lo scenario

Raggiungere il 30% di energie rinnovabili e ridurre le emissioni di gas serra del 33% entro il 2030: è questa la sfida del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima che le 28 aziende partecipanti al Wetex di Dubai hanno colto. Forti di un patrimonio di conoscenza e ricerca, si presentano alla platea internazionale con tecnologie e soluzioni che mirano a cambiare il mondo dell’energia, puntando alla salvaguardia delle risorse del pianeta e ad una migliore diffusione attraverso le diverse parti del globo.

SandStorm, il robot che aiuta il sole a produrre energia

SandStorm, robot ad alte prestazioni utilizzato per la pulizia a secco dei pannelli fotovoltaici dei grandi impianti, è il progetto di punta di REIWA e sarà presentato al WETEX di Dubai nella sua ultima versione. Per l’occasione è stato prodotto un modellino in miniatura che non solo spiega il processo, ma che è anche perfettamente funzionante per delle dimostrazioni su piccole superfici.

SandStorm risolve uno dei problemi più comuni per i grandi impianti di pannelli fotovoltaici, ovvero il cosiddetto soiling: si tratta dello strato di sporcizia che si deposita sopra le celle fotovoltaiche composto da polvere, inquinamento atmosferico e deiezioni degli uccelli. Questo fenomeno può ridurre l’efficienza degli impianti fino al 35% nel tempo. SandStorm nasce per fornire una soluzione a questo problema. Il robot infatti sostituisce la pulizia manuale dei pannelli fotovoltaici, che oggi viene eseguita da operatori 2-4 volte all’anno con acqua osmotizzata, con un processo continuo senza liquidi.

I traguardi del 2022-2023

Il 2022-2023 è stato un biennio di grandi traguardi per REIWA: ha vinto nel 2022 il premio per l’Innovazione SMAU, è stata intanto inserita dalla testata eustartup.it tra le 15 startup manifatturiere più innovative in Italia. A maggio 2023 Salvo Salerno ha ricevuto il premio Innovazione da parte della Fondazione Italia-USA.

